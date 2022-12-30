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Німецький фахівець поділився своїми думками по смерті бразильської легенди.

Головний тренер збірної Німеччини Гансі-Дітер Флік прокоментував смерть бразильської легенди Пеле, який помер напередодні у віці 82 років.

"Ніколи не було гравця краще, ніж Пеле. Для мене він був і залишається королем футболу. Його гра була близька до досконалості, у нього не було недоліків. Пеле забивав голи правою, лівою, головою, з почуттям, з силою, ефектно.

Пеле міг робити все, що завгодно. Він був не лише бомбардиром, а й чудово зчитував гру, бачучи своїх партнерів по команді, а його гольові передачі так само варті уваги, як і його голи.

Футбол був найкращим другом Пеле, і, ймовірно, це було взаємно. Без Пеле залишилася лише порожнеча, яку ніколи не можна буде заповнити", — наводить слова Фліка Німецький футбольний союз.

Раніше повідомлялося, що матчі найближчих турів АПЛ та Серії А розпочинатимуться з хвилини мовчання на честь Пеле.