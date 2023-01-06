Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 5 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 5 січня:

Стало відомо, що Кріштіану Роналду та Джорджина порушують закон Саудівської Аравії, живучи разом і при цьому не перебуваючи у шлюбі.

Арсенал дав зрозуміти, що не збирається переплачувати за Мудрика більше 70-75 мільйонів євро.

Головний тренер збірної США позбувся роботи через насилля над дружиною.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.