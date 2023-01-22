Норвезький форвард зробив четвертий хет-трик в Англійській Прем'єр-лізі.
ЕРЛІНГ ГОЛАНД, GETTY IMAGES
22 січня 2023, 18:59
Сьогодні в матчі АПЛ Манчестер Сіті впевнено переміг Вулвергемптон з рахунком 3:0. Хет-триком в воротах "вовків" відзначився норвежець Ерлінг Голанд.
Як пише статистичний портал Opta, 22-річний норвежець оформив четвертий хет-трик лише за 19 матчів, побивши рекорд ван Ністелроя в АПЛ – Рууду для цього знадобилося 65 виходів на поле.
У наступному турі Манчестер Сіті зіграє з Арсеналом у матчі Кубка Англії 27 січня.