Сьогодні в матчі АПЛ Манчестер Сіті впевнено переміг Вулвергемптон з рахунком 3:0. Хет-триком в воротах "вовків" відзначився норвежець Ерлінг Голанд.

Як пише статистичний портал Opta, 22-річний норвежець оформив четвертий хет-трик лише за 19 матчів, побивши рекорд ван Ністелроя в АПЛ – Рууду для цього знадобилося 65 виходів на поле.

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє з Арсеналом у матчі Кубка Англії 27 січня.