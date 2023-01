Сьогодні в матчі АПЛ Манчестер Сіті впевнено переміг Вулвергемптон з рахунком 3:0. Хет-триком в воротах "вовків" відзначився норвежець Ерлінг Голанд.

Як пише статистичний портал Opta, 22-річний норвежець оформив четвертий хет-трик лише за 19 матчів, побивши рекорд ван Ністелроя в АПЛ – Рууду для цього знадобилося 65 виходів на поле.

4 — Erling Haaland has scored his fourth Premier League hat-trick in just his 19th appearance, breaking Ruud van Nistelrooy's record (fourth hat-trick in 65th app).



19 — Erling Haaland

65 — Ruud van Nistelrooy

81 — Luis Suárez

86 — Alan Shearer

89 — Robbie Fowler



