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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 24 січня:

Український нападник Михайло Мудрик — найшвидший гравець поточного розіграшу АПЛ.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко домовився щодо контракту з англійським Брайтоном.

Оприлюднено ультиматум, який поставив хрест на відносинах португальського нападника Кріштіану Роналду та його колишнього агента.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.