Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 7 лютого:

Клуби АПЛ хочуть виключити зі змагань Манчестер Сіті в разі доведення фінансових порушень із їхнього боку.

Син Роналдіньйо підписав контракт із каталонською Барселоною.

Український нападник Данило Сікан у Туреччині поклав громадянина країни-агресора за провокацію в свій бік.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.