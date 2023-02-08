Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 7 лютого.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У вівторок, 7 лютого:
Клуби АПЛ хочуть виключити зі змагань Манчестер Сіті в разі доведення фінансових порушень із їхнього боку.
Син Роналдіньйо підписав контракт із каталонською Барселоною.
Український нападник Данило Сікан у Туреччині поклав громадянина країни-агресора за провокацію в свій бік.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.