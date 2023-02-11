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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 10 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 10 лютого:

Голкіпер Дмитро Різник став гравцем донецького Шахтаря.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті влітку очолить збірну Бразилії.

Нападник турецького Хатайспору Крістіан Атсу й досі перебуває під завалами в наслідок землетрусу.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.