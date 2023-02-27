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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 25 лютого:

Марсель із Русланом Маліновським у складі програв у принциповому матчі ПСЖ.

Манчестер Юнайтед здобув Кубок англійської ліги.

Ліонель Мессі забив 700 м’яч на клубному рівні.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.