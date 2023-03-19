Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 18 березня:

Головний тренер лондонського Тоттенгема Антоніо Конте після нічиєї проти Саутгемптона розніс власний клуб.

Златан Ібрагімович — найстарший автор забитого м’яча в італійській Серії A.

Віктор Циганков відзначився дублем у матчі каталонської Жирони проти Райо Вальєкано.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.