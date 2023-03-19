Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 березня.
Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У суботу, 18 березня:
Головний тренер лондонського Тоттенгема Антоніо Конте після нічиєї проти Саутгемптона розніс власний клуб.
Златан Ібрагімович — найстарший автор забитого м’яча в італійській Серії A.
Віктор Циганков відзначився дублем у матчі каталонської Жирони проти Райо Вальєкано.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.