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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 22 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 22 березня:

Нападник Андрій Ярмоленко оцінив рівень зневаги до країни-агресора в таборі збірної України.

Юнацька збірна України віком до 19 розпочала відбір на Євро-2023 з поразки Люксембургу.

УЄФА намагається залагодити раптовий скандал, пов’язаний з угорським націоналістичним рухом.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.