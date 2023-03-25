В Гарета Саутгейта з'явилась ще одна кадрова проблема.
Ріс Джеймс (ліворуч), getty images
25 березня 2023, 15:25
Збірна Україна стартує у кваліфікації до Євро-2024 поєдинком проти збірної Англії на стадіоні Вемблі.
Як повідомляє офіційний twitter-акаунт національної збірної, англійська команда втратила захисника Ріса Джеймса.
Футболіст Челсі повернувся у розташування клуба для більш детального діагностування пошкодження. Попередньо в англійця виявили травму підколінного сухожилля.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що матч проти збірної України пропустить інший захисник збірної Англії — Люк Шоу.