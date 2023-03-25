Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

В Гарета Саутгейта з'явилась ще одна кадрова проблема.

Збірна Україна стартує у кваліфікації до Євро-2024 поєдинком проти збірної Англії на стадіоні Вемблі.

Як повідомляє офіційний twitter-акаунт національної збірної, англійська команда втратила захисника Ріса Джеймса.

Футболіст Челсі повернувся у розташування клуба для більш детального діагностування пошкодження. Попередньо в англійця виявили травму підколінного сухожилля.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що матч проти збірної України пропустить інший захисник збірної Англії — Люк Шоу.