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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 28 березня.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 28 березня:

Аргентинський нападник Ліонель Мессі веде переговори з головним тренером Барселони Хаві щодо повернення до клубу.

Колишній головний тренер збірної України Олександр Петраков відзначився черговим одіозним коментарем.

Відомий портал Transfermarkt оновив грошову оцінку футболістів УПЛ.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.