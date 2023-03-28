Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманичу збірної Вірменії, мабуть, не дуже подобаються питання, які стосуються замін.

Після поразки від Туреччини у матчі відбіркового циклу Євро-2024 національна збірна Вірменії проведе товариську гру проти Кіпру.

Головний тренер вірменської команди Олександр Петраков під час передматчевої прес-конференції своєрідно відповів на запитання журналіста про те, чому він не замінив Тиграна Барсегяна у минулому поєдинку зі збірною Туреччиною.

– Чому ви не замінили Тиграна Барсегяна? Чому він дограв до кінця матчу?

– А ви вважаєте, що він не має грати? Чи це ваша думка, що він не повинен грати?

– Ні. Чому його не змінили?

– Ну, я головний тренер. Це моє рішення. І що?

– Поясніть своє рішення.

– А чому я вам мушу пояснювати це рішення? Я просто сказав: я головний тренер. Я ухвалив таке рішення. От і все. Вам не подобається Тигран Барсегян? Ви вважаєте, що я мав його змінювати? Я ухвалив таке рішення. Якщо можете, вибачте мені, будь ласка.

– Ні, це не питання прощення...

– Ні, я теж відповів. Я головний тренер. Я за це відповідаю. Ви тут можете мене критикувати. Тому ж я головний тренер, правильно? Ви мене запитали, чому я не замінив його. Я говорю, що я головний тренер і прийняв таке рішення. Я вас не образив?

– Ні-ні. Це відповідь. Приймається.

– Ви мене вибачте. Я ухвалив таке рішення. Правильне воно, неправильне…



Нагадаємо, що після поразки від збірної Туреччини у своєму дебюті на чолі національної команди Вірменії Олександр Петраков нахамив журналісту під час післяматчевої прес-конференції.