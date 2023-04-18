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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 17 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 16 квітня:

- Пішов із життя Павло Шкапенко. Колишній півзахисник збірної України та київського Динамо помер на 51-му році життя.

- Павелко домовився з Ребровим, який очолить збірну України, — повідомив Віктор Вацко. Залишився заключний етап – економічні аспекти контрактів іспанських помічників Реброва.

- Україна зможе продовжити участь у відборі на ЄВРО-2024, — сказав заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.