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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 18 квітня.

Весняний період триває в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до четвертого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 18 квітня:

Мадридський Реал та італійський Мілан стали першими учасниками півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Бразильський захисник Дані Алвес під час судового засідання зізнався, що дійсно мав сексуальний контакт із жертвою зґвалтування за його участі.

Англійський Ньюкасл готує одразу чотири гучні трансфери цього літа.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.