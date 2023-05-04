Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 травня.
Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 3 травня:
Донецький Шахтар обіграв закарпатський Минай у матчі з суперечливим суддівством.
Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем домовився щодо контракту з мадридським Реалом.
Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі влітку залишить клуб вільним агентом.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.