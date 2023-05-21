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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 20 травня:

Лондонський Арсенал достроково зробив Манчестер Сіті чемпіоном Англії своєю поразкою Ноттінгем Форест.

РБ Лейпциг шокував мюнхенську Баварію першою в історії перемогою на Альянц Арені.

Український півзахисник Руслан Маліновський зробив перший асист у Лізі 1, але Марсель із ним у складі поступився Ліллю.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.