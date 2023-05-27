Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 26 травня.
Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 26 травня:
Тренерський штаб збірної України опублікував заявку на червневі матчі.
Зрадник України Анатолій Тимощук робить спроби змінити громадянство.
Артем Громов та Владислав Кулач потрапили до списку спортсменів-порушників правил виїзду за кордон.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.