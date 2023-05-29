Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 28 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 28 травня:

Донецький Шахтар за тур до завершення сезону став чемпіоном України.

Евертон урятувався від вильоту з АПЛ.

Київське Динамо вперше в своїй історії зіграє в Лізі конференцій УЄФА.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.