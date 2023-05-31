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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 травня.

Весняний період завершується в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли дістатись до п’ятого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 30 травня:

Нападник Жоау Феліш залишить лондонський Челсі через рішення нового головного тренера Маурісіо Почеттіно.

Аравійський Аль-Хіляль запропонував нападнику Ліонелю Мессі контракт на божевільних умовах.

Із туринського Ювентуса можуть зняти ще два-три додаткових бали на додачу до 10, яких уже позбавлена команда.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.