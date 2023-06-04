Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 3 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 3 червня:

Манчестер Сіті здобув Кубок Англії, у фінальному протистоянні на Вемблі обігравши Манчестер Юнайтед.

Трохи пізніше РБ Лейпциг захистив Кубок Німеччини від зазіхань франкфуртського Айнтрахта на полі Олімпіаштадіона.

Мадридський Реал здійснив свій перший трансфер у цьогорічній літній кампанії.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.