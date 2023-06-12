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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 11 червня:

Спеція з Віктором Коваленком вилетіла з Серії A.

У той самий час сардинський Кальярі на чолі з Клаудіо Раньєрі повернувся до "еліти" італійського футболу.

Рома натомість оголосила про підписання колишнього гравця французького Ліона Уссема Ауара.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.