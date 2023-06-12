Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 11 червня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У неділю, 11 червня:
Спеція з Віктором Коваленком вилетіла з Серії A.
У той самий час сардинський Кальярі на чолі з Клаудіо Раньєрі повернувся до "еліти" італійського футболу.
Рома натомість оголосила про підписання колишнього гравця французького Ліона Уссема Ауара.
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