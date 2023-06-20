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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 червня.

Літній період продовжується у світовому футболі, а за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 19 червня:

- Збірна України здобула важку перемогу над Мальтою у матчі відбору на Євро-2024.

- Головний тренер Реала Карло Анчелотті погодився очолити збірну Бразилії.

- Михайло Мудрик може пропустити молодіжний чемпіонат Європи через пошкодження.