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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У неділю, 18 червня:

Челсі оголосив про підписання екс-нападника німецького РБ Лейпциг Крістофера Нкунку.

До лав молодіжної збірної України долучились чотири гравці головної команди країни.

Європейські футбольні клуби вимагають розслідування трансферів лондонського Челсі та Вулвергемптона до Саудівської Аравії через можливі фінансові махінації.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.