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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 24 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 24 червня:

Нападник Артем Добвик потрапив до кола інтересів римського Лаціо.

Кай Гаверц та Матео Коавачич найближчим часом стануть гравцями лондонського Арсенала та Манчестер Сіті відповідно.

Збірна України U-21 обіграла господарів турніру, Румунію, у матчі чемпіонату Європи-2023.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.