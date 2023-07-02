Другое

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 1 липня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У суботу, 1 липня:

Донецький Шахтар звільнив Ігора Йовічевіча на тлі перемоги команди в чемпіонаті України.

Нападник німецького РБ Лейпциг Домінік Собослаї завершив перехід до англійського Ліверпуля.

Іспанський півзахисник Сеск Фабрегас завершив виступи на професійному рівні.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.