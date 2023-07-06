Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 5 липня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У середу, 5 липня:
Збірна України U-21 завершила виступи на чемпіонаті Європи-2023 болючою поразкою від Іспанії.
Каталонська Барселона оголосила про перехід центрального захисника Іньїго Мартінеса.
Англійський Манчестер Юнайтед у той самий час зробив те саме щодо півзахисника лондонського Челсі Мейсона Маунта.
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