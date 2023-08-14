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Пропонуємо вашій увазі нове відео на нашому каналі.

На Youtube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про найдорожчих футболістів, трансфери яких оцінювались в 100+ млн доларів.

Найбагатші клуби світу віддавали за цих гравців шалені гроші, мріючи про перемоги в Лізі Чемпіонів, але, на жаль, не всі такі інвестиції виправдали себе.

Тільки 3 футболісти з 12 зуміли виграти головний європейський турнір, причому один з них був запасним. Не у фіналі, а взагалі. Ви певно здогадались про кого мова, якщо ні, тоді обов’язково додивіться це відео до кінця. А ми розпочинаємо.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про футболістів, які закінчили кар'єру у сезоні-2022/23.