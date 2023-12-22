Солідна сума.
Райхарт, Getty Images
22 грудня 2023, 18:55
Генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт вважає, що Суперліга може отримати багато грошей від реклами. Його слова наводить Marca.
"Ми збираємося запропонувати найкращий футбол у світі абсолютно безкоштовно. Найкращий футбол здатний залучити мільярди вболівальників у всьому світі.
І цей футбол має можливість фінансування здебільшого за рахунок реклами. Ми здатні отримувати від реклами понад три мільярди євро на рік.
Гроші Саудівської Аравії не стоять за Суперлігою. Ми говорили з інвесторами з Європи та США. Я можу гарантувати гроші американського інвестиційного фонду. Це вже гарантовано.
У нас є інвестиції та можливості для створення платформи, щоб транслювати кращий футбол у прямому ефірі та безкоштовно. Не сумнівайтеся у цьому. Ми впевнені у надійності цієї моделі.
Ідея полягає у тому, що це завжди буде безкоштовно. Завжди. Що може бути, то це преміум-підписка для божевільних фанатів. Ми втрачаємо багато вболівальників, тому що футбол для багатьох дуже дорогий", — заявив Райхарт.
Раніше повідомлялося, що Ювентус
досі не визначився зі своєю позицією стосовно Суперліги.