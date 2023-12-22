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Солідна сума.

Генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт вважає, що Суперліга може отримати багато грошей від реклами. Його слова наводить Marca.

"Ми збираємося запропонувати найкращий футбол у світі абсолютно безкоштовно. Найкращий футбол здатний залучити мільярди вболівальників у всьому світі.

І цей футбол має можливість фінансування здебільшого за рахунок реклами. Ми здатні отримувати від реклами понад три мільярди євро на рік.

Гроші Саудівської Аравії не стоять за Суперлігою. Ми говорили з інвесторами з Європи та США. Я можу гарантувати гроші американського інвестиційного фонду. Це вже гарантовано.