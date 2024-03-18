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Football.ua розповідає про десятку найіменитіших футболістів, які заплямували репутацію в допінговому скандалі.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про найіменитіших футболістів, які заплямували репутацію в допінговому скандалі.

Допінговий скандал — одна з найнеприємніших сторін футболу, адже спортсмен може стати жертвою обставин — неусвідомлено прийнявши той чи інший заборонений препарат. І якщо його визнають винним, то дискваліфікація неминуча. А для гравців, які пройшли пік кар'єри, це майже завжди означає, що з професійним футболом час завершувати.

Саме така доля, ймовірно, чекає на Поля Погба. 30-річного француза усунуто від футболу на чотири роки. 20 серпня 2023 року Поль Погба здав позитивну допінг-пробу на тестостерон. Повторна проба підтвердила початковий результат. Ситуація з Погба показова, адже в центрі уваги опинилась зірка сучасності.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про історію найвидатнішої футбольної династії Мальдіні.