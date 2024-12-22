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Українець переміг британця в Саудівській Аравії.

В рамках вечора боксу в Ер-Ріяді відбувся головний боксерський бій року — реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за три чемпіонські пояси надважкої ваги.

Після не дуже активного старту, Олександр почав більше атакувати і влучати. Ф'юрі можливо налякав фанатів українці в п'ятому раунді, але після того саме Усик домінував.

Забираючи раунд за раундом в 11-му українець дуже гарно атакував і після нього було зрозуміло — по очкам Ф'юрі не виграє.

Британець це теж розумів, а тому активно йшов вперед та навіть кілька разів влучив по Усику, але й отримав у відповідь.

У підсумку, всі три судді віддали Усику перемогу у восьми раундах з дванадцяти — одноголосне рішення, навіть більш впевнено, ніж у травні.

Усик - Ф'юрі, UD12 (116:112, 116:112, 116:112)