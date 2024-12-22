Українець переміг британця в Саудівській Аравії.
getty iamges
22 грудня 2024, 01:54
В рамках вечора боксу в Ер-Ріяді відбувся головний боксерський бій року — реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за три чемпіонські пояси надважкої ваги.
Після не дуже активного старту, Олександр почав більше атакувати і влучати. Ф'юрі можливо налякав фанатів українці в п'ятому раунді, але після того саме Усик домінував.
Забираючи раунд за раундом в 11-му українець дуже гарно атакував і після нього було зрозуміло — по очкам Ф'юрі не виграє.
Британець це теж розумів, а тому активно йшов вперед та навіть кілька разів влучив по Усику, але й отримав у відповідь.
У підсумку, всі три судді віддали Усику перемогу у восьми раундах з дванадцяти — одноголосне рішення, навіть більш впевнено, ніж у травні.
Усик - Ф'юрі, UD12 (116:112, 116:112, 116:112)