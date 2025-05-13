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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (05.05.2025-11.05.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ЛІВЕРПУЛЬ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗСТАВАННЯ З АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬДОМ.

📰 ГАРРІ КЕЙН ПОДІЛИВСЯ ВРАЖЕННЯМИ ВІД ПЕРШОГО ТИТУЛУ В КАР'ЄРІ.

📰 ФОРВАРД БАРСЕЛОНИ ТА БРАЗИЛІЇ РАФІНЬЯ РОЗПОВІВ ЦІКАВУ ІСТОРІЮ ПРО МІЖНАРОДНУ КАР’ЄРУ: "МІГ ЗІГРАТИ ЗА ІТАЛІЮ НА ЄВРО-2020 — НА ЩАСТЯ, ПАСПОРТ ВЧАСНО НЕ НАДІЙШОВ".

📰 АРТЕМ ДОВБИК НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ В ЖИРОНУ.

📰 АНХЕЛЬ ТОРРЕС — ГРАВЕЦЬ ДИНАМО КИЇВ.

📰 ВЛАДИСЛАВ ВАНАТ ПОТРАПИВ У СФЕРУ ІНТЕРЕСІВ КІЛЬКОХ КЛУБІВ АПЛ.

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📰 ГЕЇ — ПРЕДМЕТНА ЦІЛЬ НЬЮКАСЛА НА ЛІТО.

📰 БАЄР ЛЕВЕРКУЗЕН РОЗГЛЯДАЄ АРБЕЛОА ЯК ПОТЕНЦІЙНОГО НАСТУПНИКА ХАБІ АЛОНСО.

📰 ПСЖ УДРУГЕ ОБІГРАВ АРСЕНАЛ ТА ВИЙШОВ ДО ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.

📰 ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП ЗНОВУ ЩОСЬ ВИДАВ: "УЧАСТЬ ЗБІРНОЇ рОСІЇ НА ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ МОЖЕ СТАТИ СТИМУЛОМ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ".

📰 НАПОЛІ ХОЧЕ ПІДПИСАТИ ДЕ БРЮЙНЕ, ГРАВЕЦЬ ТАКОЖ МАЄ ПРОПОЗИЦІЮ ВІД ЛІВЕРПУЛЯ — ДІ МАРЦІО.

📰 АРСЕНАЛ ДОМОВИВСЯ ПРО ТРАНСФЕР СУБІМЕНДІ — РОМАНО.