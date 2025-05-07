Німеччина

Англійський форвард Гаррі Кейн виграв перший трофей у кар'єрі. Football.ua — про знаковий сезон у Баварії.

Кейн і трофеї – один з головних мемів футболу. Форвард, який тричі став топ-бомбардиром АПЛ і шість разів увійшов у збірну турніру, який отримав Золоту бутсу чемпіонату світу та десятки інших індивідуальних нагород, ніяк не міг виграти справжній титул.

Гаррі тролили, але по-доброму. З нотками співчуття, а не зловтіхи. Адже всі розуміють, що він і наближав Тоттенгем і збірну Англії до реальних розмов про трофеї. Як своїми голами (найкращий бомбардир в історії обох команд), так і своєю робочою етикою (ментальний лідер і капітан).

Трансфер у Баварію потрібен був для балансу футбольного всесвіту. У Мюнхені чемпіонство – як звичайна п'ятниця, а про перемогу в кубку забувають через 20 хвилин. Але й тут Кейну не пощастило – приїхав на сезон без трофеїв, якого не було 11 років.

Перший сезон в Німеччині не став зміною парадигми для Гаррі. Знову головна зірка, яка тягне команду і набиває персональну статистику на фоні загальної сірості. Нові відчуття приніс новий тренер. Мова не лише про чемпіонство. У Венсана Компані англієць перетворився на частину елітної команди.

He's done it.



Harry Kane has 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲 won a trophy 🏆 pic.twitter.com/PYIWWc5qs3 — B/R Football (@brfootball) May 4, 2025

Баварії зміна тренера точно пішла на користь. Не сказати, що Компані робить щось феноменальне, але повернення до базових клубних принципів після прісного футболу Тухеля вистачило для прогресу.

Бельгійський тренер знову показав найкращі якості Кімміха, по-новому розкрив Девіса та змусив забути про фейли Упамекано. Мусіала завдяки свободі від Компані може відкриватись між лініями та грати найкращий футбол у кар'єрі.

А от вплив Компані на Кейна складно оцінити однозначно. Гаррі вже не центрфорвард. Він більше часу проводить за межами штрафного майданчика, опускаючись для розіграшів у центр поля. З теплових карт видно, що англієць в цьому сезоні рідше опиняється в зонах завершення.

Як наслідок: менше ударів по воротах (з 4,47 до 3,94 на 90 хвилин) та менша гострота моментів (з 0,19 до 0,13 xG на удар). Відповідно, впала й результативність. У минулому чемпіонаті Кейн забив 36 голів (5 з пенальті), у нинішньому – 24 (9 з пенальті). Якщо відкинути 11-метрові, він буде лише третім у списку бомбардирів Бундесліги.

Гаррі комфортно почувався у футболі Тухеля, використовуючи простір під час швидких випадів. Компані мінімізує перехідні фази, натомість залучаючи англійця до підготовки позиційних атак. Виникають епізоди, коли Кейн не встигає прибігти в потрібну точку, щоб пробити, або ж добирається туди безсилим і через втрату концентрації промахується.

Не зрозумійте неправильно – Кейн дуже корисний. Баварія стала сильнішою і заслужено виграла Бундеслігу. Трішки везіння, і був би півфінал Ліги чемпіонів. Але особисто Гаррі платить за це втратою яскравості. Не головна зірка над Мюнхеном, просто одна з багатьох. Мусіала та Олісе сяють сильніше.

У Баварії важче зберігати реноме. Голи у ворота "бургів" і "гаймів" за кордоном сприймають скептично, а промахи радо обговорюють. Все зводиться до перфомансу в кількох топ-матчах. Поклав три Леверкузену – порядок, зіпсував супермомент проти Інтера – вже не той.

Кейн своєю кар'єрою все довів. Супербомбардир, один з найкращих форвардів сучасної епохи. Тепер час добрати заслужені трофеї. Перший пішов.