Кейн і трофеї – один з головних мемів футболу. Форвард, який тричі став топ-бомбардиром АПЛ і шість разів увійшов у збірну турніру, який отримав Золоту бутсу чемпіонату світу та десятки інших індивідуальних нагород, ніяк не міг виграти справжній титул.

Гаррі тролили, але по-доброму. З нотками співчуття, а не зловтіхи. Адже всі розуміють, що він і наближав Тоттенгем і збірну Англії до реальних розмов про трофеї. Як своїми голами (найкращий бомбардир в історії обох команд), так і своєю робочою етикою (ментальний лідер і капітан).

Трансфер у Баварію потрібен був для балансу футбольного всесвіту. У Мюнхені чемпіонство – як звичайна п'ятниця, а про перемогу в кубку забувають через 20 хвилин. Але й тут Кейну не пощастило – приїхав на сезон без трофеїв, якого не було 11 років.

Перший сезон в Німеччині не став зміною парадигми для Гаррі. Знову головна зірка, яка тягне команду і набиває персональну статистику на фоні загальної сірості. Нові відчуття приніс новий тренер. Мова не лише про чемпіонство. У Венсана Компані англієць перетворився на частину елітної команди.

