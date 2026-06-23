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Грецька команда незабаром може зіграти з київським Динамо у єврокубках.

ПАОК на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Алессіо Ліші.

На своєму новому місці 40-річний італієць змінив Резвана Луческу, який залишив грецький клуб після минулого сезону.

Попереднім місцем роботи Ліші була Осасуна, яка завершила сезон на 17 місці в іспанській Ла Лізі, випередивши Мальорку за додатковими показниками. Також він очолював Мірандес та Леванте.

Нагадаємо, ПАОК завершив сезон на третьому місці в чемпіонаті Греції і тепер виступить у другому раунді кваліфікації Ліги Європи — суперником греків стане київське Динамо чи румунська Університатя.