Ліга Європи

Кияни дізналися можливого опонента у наступному колі єврокубка, проте спершу "біло-синім" необхідно подолати румунський бар'єр.

У середу, 17 червня, відбулось жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

За його результатами київське Динамо потрапило на грецький ПАОК. Проте перед цим українській команді доведеться зіграти у першому раунді відбору, де суперником киян стане румунська Університатя Клуж.

Нагадаємо, що поєдинки цього етапу заплановані на 23 та 30 липня.

Раніше Динамо Київ оголосило, де проводитиме єврокубкові домашні матчі.