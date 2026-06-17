У середу, 17 червня, відбулось жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. 

За його результатами київське Динамо потрапило на грецький ПАОК. Проте перед цим українській команді доведеться зіграти у першому раунді відбору, де суперником киян стане румунська Університатя Клуж. 

Нагадаємо, що поєдинки цього етапу заплановані на 23 та 30 липня. 

Раніше Динамо Київ оголосило, де проводитиме єврокубкові домашні матчі. 