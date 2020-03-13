Англия

У одного из игроков "ирисок" обнаружены симптомы, похожие на коронавирус.

Эвертон на своем официальном сайте сообщил о том, что клуб временно отправился на карантин на неопределенный срок из-за стремительного распространения эпидемии коронавируса.

Данное решение было приняло в мерах предосторожности, поскольку один из игроков "ирисок" сообщил о симптомах, которые схожи с COVID-19.

Весь состав команды, включая футболистов и тренерский штаб, проходит период самоизоляции после получения медицинской консультации.

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Напомним, ранее коронавирусом заболел главный тренер Арсенала Микель Артета, после чего "канониры" ушли на карантин. В Челси болезнь поразила Каллума Хадсона-Одои, а в Лестере у трех игроков были обнаружены симптомы.

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