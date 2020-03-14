Англия

Каррен Брэйди поделилась своим мнением о приостановлении АПЛ.

Вице-председатель правления Вест Хэма Каррен Брэйди предложила свое решение на случай, если сезон в английской Премьер-лиге не возобновится.

Напомним, АПЛ была приостановлена до 4 апреля из-за эпидемии коронавируса.

"Что если будет невозможно завершить чемпионат? Так как это касается матчей АПЛ и всей Футбольной лиги, единственным честным и справедливым решением будет аннулировать все результаты сезона.

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Как решить, кто поднимется или опустится, если все матчи не будут сыграны. Конечно, это будет большим ударом для Ливерпуля, у которого могут отобрать первый титул за 30 лет", – рассказала Брэйди в интервью изданию The Sun.

На данный момент Вест Хэм занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 29 туров.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль признают чемпионом, если сезон в АПЛ не будет доигран.

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