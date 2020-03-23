Англия

Игрок Манчестер Сити рассказал о нынешней обстановке в Великобритании.

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о том, как проводит карантин в Англии, на который ушли клубы английской Премьер-лиги из-за коронавируса. Украинец признался, что в супермаркетах не всегда можно найти нужные продукты.

"Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придется ждать восемь дней. Поэтому пока такая ситуация".

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"К счастью, Манчестер Сити заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду шесть дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы".

"Тест на коронавирус будут делать только тогда, когда появятся какие-либо симптомы. Доктор каждое утро опрашивает игроков и если вдруг у кого-то появляются симптомы, сразу же будут проведены все необходимые процедуры. Тренировочная база закрыта, а форму поддерживать можно только дома", — рассказал Зинченко в программе Великий футбол.

Напомним, ранее о ситуации с коронавирусом в Беларуси рассказал Артем Милевский, а об обстановке в Испании поведал Андрей Лунин. Пообщаться с прессой не смог Руслан Малиновский, поскольку Аталанта запретила своим игрокам контактировать со СМИ из-за COVID-19.

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