Англия

Главный тренер Манчестер Сити в очередной раз советует оставаться дома.

Хосеп Гвардиола заявил, что ему не хватает привычной футбольной жизни, но настаивает, что нужно оставаться дома и следовать указаниям врачей.

"Мы скучаем по футболу. Мы скучаем по жизни, которую имели несколько дней назад, но сейчас самое время слушать, следовать за нашими учеными, врачами и медсестрами.

Мы вернемся после этого сильнее, лучше, добрее и немного толще. Оставайся дома, будь в безопасности", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Напомним, что главный тренер Манчестер Сити пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.