Главный тренер Манчестер Сити в очередной раз советует оставаться дома.
Пеп Гвардиола, getty images
30 марта 2020, 22:02
Хосеп Гвардиола заявил, что ему не хватает привычной футбольной жизни, но настаивает, что нужно оставаться дома и следовать указаниям врачей.
"Мы скучаем по футболу. Мы скучаем по жизни, которую имели несколько дней назад, но сейчас самое время слушать, следовать за нашими учеными, врачами и медсестрами.
Мы вернемся после этого сильнее, лучше, добрее и немного толще. Оставайся дома, будь в безопасности", — приводит слова Гвардиолы Goal.
Напомним, что главный тренер Манчестер Сити пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.