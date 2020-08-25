Англия

Football.ua вместе с Carlsberg представляют проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав "красных".

В этом материале продолжим выбирать сильнейший состав в истории Ливерпуля, а именно – лучших защитников. Ранее мы уже выбрали лучшего голкипера в истории Ливерпуля.

Правый защитник

В данный момент место на правой бровке Ливерпуля уверенно занимает молодой воспитанник Трент Александ-Арнольд, который имеет все шансы вписать свое имя в славную историю клуба и повторить успехи двух легенд – Фила Нила и Стива Никола.

Фил Нил

Выступал за команду: 1974-1985

Матчи: 650

Голы: 59

Фил Нил выступал в составе Ливерпуля с 1974 года и идеально подходил под тактические схемы Боба Пейсли. Правый фулбек защищал цвета "красных" на протяжении 11 сезонов и за это время стал одним из самых титулованных игроков в истории. Нил является единственным игроком мерсисайдцев, принимавшим участие в пяти финалах Кубка чемпионов, четыре из которых завершились для него триумфом. Более того, в двух решающих поединках главного европейского клубного турнира он отличался забитыми голами. В 2016 году французское издание L’Équipe составляло рейтинг лучших футболистов в истории КЕЧ, поместив англичанина на 6-ю строчку.

В послужном списке Нила также имеется восемь титулов чемпиона Англии и рекордная серия из 365 матчей проведенных кряду в национальном первенстве. Всего же в футболке Ливерпуля защитник провел 650 матчей и записал в своей актив 59 голов. Покинув Энфилд, он еще некоторое время провел в качестве играющего тренера Болтона.

Стив Никол

Выступал за команду: 1981-1994

Матчи: 468

Голы: 46

Стив Никол присоединился к Ливерпулю в начале восьмидесятых в 20-летнем возрасте и был вынужден подождать несколько сезонов, прежде чем занять место в основе, но впоследствии он достойно заменил Нила на правом фланге обороны. Шотландец был надежным и разносторонним игроком, который активно подключался к атакам и нередко выходил на правом фланге полузащиты.



В 468 матчах в составе "красных" он забил 46 голов и выиграл с клубом 10 трофеев, среди которых четыре чемпионских титула и Кубок чемпионов. В 1989 году Никол даже признавался лучшим игроком сезона по мнению Ассоциации футбольных журналистов Англии.

Редакция Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, считают, что место на правом фланге обороны в символической сборной достоин занять Фил Нил.

Центральные защитники

Что касается центральных защитников, то предлагаем выбрать пару из двух легенд прошлого века – Томми Смита и Алана Хансена, а также основной пары центрбеков из нового тысячелетия, которую составляли Джейми Каррагер и Сами Хююпяя.

Томми Смит

Выступал за команду: 1962-1978

Матчи: 638

Голы: 48

Томми Смит родился недалеко от Энфилда, и ему уже судьбой было предначертано стать частью Ливерпуля. В основе родного клуба защитник закрепился в середине шестидесятых и был оплотом надежности практически до завершения следующего десятилетия. В истории мерсисадцев было не так много настолько же жестких и неуступчивых игроков, как Смит.

За 14 сезонов в составе Ливерпуля англичанин отыграл 638 матчей, что является восьмым показателем в истории клуба. Он был частью команды, которая выиграла первый в своей истории Кубок Англии, позже он записал в свой актив еще один Кубок, а также четыре титула в чемпионате и два Кубка УЕФА. Увенчалась его карьера завоеванием Кубка чемпионов и Суперкубка УЕФА в 1977 году.

Томми Смит ушел из жизни в апреле 2019 года в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с различными болезнями.

Алан Хансен

Выступал за команду: 1977-1991

Матчи: 620

Голы: 14

Алан Хансен начинал свой футбольный путь в Патрик Тисл, а к Ливерпулю присоединился в 1977 году и на долгие стал незаменимым игроком в линии обороны. Шотландец обладал необычной для своей позиции грациозностью, при этом он отличался надежностью и невероятной волей к победе, чем он часто вдохновлял своих партнеров по команде и заслужил капитанскую повязку.



Проведя более 600 матчей в красной футболке, Хансен выиграл 24 трофея, включая 8 чемпионских титулов и три Кубка европейских чемпионов. Не менее успешная карьера ожидала его на телевидении, где он 22 года отработал в качестве эксперта программы Match of the Day.

Сами Хююпяя

Выступал за команду: 1999-2009

Матчи: 464

Голы: 35

Сами Хююпяя прибыл в Ливерпуль в конце девяностых, когда клуб переживал не лучший период в истории. Но финн быстро зарекомендовал себя в качестве надежного и бескомпромиссного центрбека и стал любимцем местных болельщиков. Вместе с ним "красные" провели легендарный сезон-2000/01, в течение которого выиграли пять кубков, а также после длительного периода добились триумфа в Лиге чемпионов в 2005-м.



За десять сезонов на Энфилде Хююпяя провел более 400 игр и отличился 35 голами. В 2009-м защитник покинул клуб ради Байера, где поиграл еще два сезона. Сами продолжает занимать место в сердцах болельщиков, чему свидетельствует 10-е место в рейтинге "100 игроков, которые потрясли Коп" в 2013 году.

Джейми Каррагер

Выступал за команду: 1996-2013

Матчи: 737

Голы: 5

В детстве Джейми Каррагер болел за Эвертон, но ему было суждено стать легендой его главного врага. Англичанин является редким по нынешним временам примером игрока одного клуба, отыграв все 17 сезонов в профессиональной карьере на Энфилде. В составе мерсисайдцев защитник провел 737 матчей, что является вторым показателем в истории клуба после полузащитника Иана Каллагана (857 матчей).

К сожалению для Каррагера, ему так и не удалось поднять над головой чемпионский кубок АПЛ, а во многих сезонах с ним команда не была серьезным претендентов на титул, но ему все равно удалось завоевать 11 трофеев, в том числе и кубок Лиги чемпионов.



Каррагер не всегда был сверхнадежным защитником, а голов в свои ворота (7) он забил больше, чем в ворота соперников (5), но благодаря своей преданности, страсти и неуступчивости и уважению в команде он навсегда заслужил любовь болельщиков Ливерпуля.

Редакция Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, считают, что места в символической сборной стоит отдать Алану Хансену и Джейми Каррагеру.

Левый защитник

Как и в случае с Александром-Арнольдом на правом фланге, левую бровку уверенно закрепил за собой Эндрю Робертсон. Появление шотландца решило многолетнюю проблему команды на этой позиции. Робертсон наверняка еще получит возможность статью частью славной истории Ливерпуля, но кто заслужил занять это место в символической сборной?

Предлагаем выбрать из двух кандидатов – Эмлина Хьюза и Алана Кеннеди.

Эмлин Хьюз

Выступал за команду: 1967-1979

Матчи: 665

Голы: 49

Эмлин Хьюз обладал всеми характеристиками, чтобы играть намного ближе к чужим воротам, но его основной позицией был левый фланг обороны, где он умело диктовал темп атак команды и сдерживал соперников, получив прозвище "Сумасшедшая лошадь". В 70-х Хьюз был сильнейшим английским игроком на своей позиции и провел в том десятилетии наибольшее количество матчей за национальную команду – 57.

В качестве капитана он поднял над головой первый в истории Ливерпуля Кубок чемпионов в 1977 году, а в следующем сезоне помог команде повторить успех. Также вместе с "красными" он четырежды становился чемпионом Англии. Всего же за 12 сезонов на Энфилде он провел 665 поединков, что является четвертым показателем в истории клуба. Ушел из жизни Хьюз в 2004 году в возрасте 57 лет.

Алан Кеннеди

Выступал за команду: 1978-1986

Матчи: 359

Голы: 20

Алан Кеннеди перебрался в Ливерпуль в конце 70-х и в течение восьми сезонов был основным левым беком команды, сыграв в общей сложности 359 матчей. Партнеры по команде часто подшучивали над техническими способностями Кеннеди, но защитник обладал другими характеристиками, которые позволяли ему проносить пользу мерсисайдцам. Именно он забил единственный гол в финале Кубка чемпионов-1981 против мадридского Реала, а в финала КЕЧ-1984 забил решающий пенальти в послематчевой серии с Ромой. Также он помог команде завоевать пять чемпионских титулов.

Редакция Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, считают, что место левого защитники Ливерпуля в символической сборной заслуживает занять Эмлин Хьюз.

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