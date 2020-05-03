Англия

При этом "чайки" не будут оспаривать решение завершить сезон по плану, принятому футбольным руководством.

Руководство Брайтона считает, что проведение всех оставшихся матчей сезона на нейтральных полях может негативно отразиться на результатах и повлиять на итоговое расположение команд.

"Мы ни в коем случае не собираемся оспаривать решение завершить сезон на нейтральных полях, но нельзя не отметить, что это может иметь негативные последствия, – цитирует исполнительного директора Брайтона Пола Барбера, временно исполняющего обязанности председателя правления, официальный сайт клуба. – У нас впереди ответственные "домашние" матчи против сильных соперников, и отсутствие поддержки "родных стен" может иметь негативные последствия".

Ранее сообщалось, что Брайтон планировал на домашних матчах без зрителей включать фонограмму шума трибун Америкэн Экспресс Комьюнити Стэдиум.

После 29-ти сыгранных матчей Брайтон занимает 15-е место (29 очков) и оторвался от зоны вылета лишь на два пункта.

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