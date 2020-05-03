При этом "чайки" не будут оспаривать решение завершить сезон по плану, принятому футбольным руководством.
Пол Барбер, фото ФК Брайтон
03 мая 2020, 18:47
Руководство Брайтона считает, что проведение всех оставшихся матчей сезона на нейтральных полях может негативно отразиться на результатах и повлиять на итоговое расположение команд.
"Мы ни в коем случае не собираемся оспаривать решение завершить сезон на нейтральных полях, но нельзя не отметить, что это может иметь негативные последствия, – цитирует исполнительного директора Брайтона Пола Барбера, временно исполняющего обязанности председателя правления, официальный сайт клуба. – У нас впереди ответственные "домашние" матчи против сильных соперников, и отсутствие поддержки "родных стен" может иметь негативные последствия".
Ранее сообщалось, что Брайтон планировал на домашних матчах без зрителей включать фонограмму шума трибун Америкэн Экспресс Комьюнити Стэдиум.
После 29-ти сыгранных матчей Брайтон занимает 15-е место (29 очков) и оторвался от зоны вылета лишь на два пункта.
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