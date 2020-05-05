Англия

Коронавирус может оказать влияние и на длительность игры, если Премьер-лига будет возобновлена.

Глава ассоциации профессиональных футболистов Англии (ПФА) Гордон Тейлор признался, что матчи английской Премьер-лиги могут стать короче после возобновления чемпионата.

"У нас были озвучены предложения о большем числе замен, а также о том, что каждый тайм не будет состоять из 45 минут. Есть много вещей, которые мы рассматриваем", — цитирует Гордона Eurosport со ссылкой на его выступление на ВВС Radio 4.

"Все, что я говорю – что есть много вариантов. В идеале хотелось бы сохранить целостность турнира", — добавил Тейлор в ответ рассказать больше о сокращении матчей.

Премьер-лига была прервана в марте. В лучшем случае турнир возобновится в конце мая.

Среди других важных европейских чемпионатов Франция и Нидерланды уже объявили свои соревнования завершенными.