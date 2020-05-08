Англия

Чтобы сезон в Премьер-лиге завершился на нейтральных полях, необходимо как минимум 14 голосов "за" от клубов.

С учетом того, что руководство АПЛ пока не видит альтернативы завершению сезона на нейтральных полях, голосование за этот вариант доигровки первенства в понедельник, 11 мая, может стать судьбоносным — сообщает Sky Sports.

Для того, чтобы идея была воплощена в жизнь, за нее должны проголосовать не менее 14-ти клубов Премьер-лиги. Однако шесть команд, занимающие места в нижней части турнирной таблицы, уже высказались категорически против, и если к ним присоединится еще кто-то, это станет фатальным.

Брайтон, Вест Хэм, Уотфорд, Борнмут, Астон Вилла и Норвич считают, что без поддержки родных стен их шансы сохранить прописку в элите существенно уменьшатся.

Чтобы избежать "бунта", руководство АПЛ намекнуло, что не исключен вариант, что и следующий сезон начнется в таком же режиме (без зрителей и на нейтральных полях), и в таком случае проголосовавшие против нейтральных полей сейчас, будут считаться противниками проведения следующего чемпионата и, в худшем случае, не допущены к играм.

Ранее сообщалось, что в Англии могут разрешить тренировки малыми группами с 18 мая.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.