Англия

Тренеры клубов опасаются, что не успеют подготовить команды должным образом к тому времени.

Возобновление английской Премьер-лиги 12 июня находится под вопросом, сообщает The Times. Причиной являются опасения тренеров, что футболисты не будут готовы играть к этой дате.

"У нас сейчас первый этап подготовки – тренировки в маленьких группах без контакта. Мы посмотрим, как все будет продвигаться, не будет ли проблем с инфекцией. Затем нам нужно будет подождать разрешение Премьер-лиги приступить ко второму этапу. И если все будет по плану, тогда возобновить полноценные тренировки. Но мы волнуемся, насколько длинным будет период перед возобновлением тренировок", — цитирует неназванного тренера The Times.

Среди других чемпионатов топ-5 Франция решила закончить сезон, Серия А должна вернуться 13 июня, Ла Лига – 12-го июня, а Бундеслига стартует уже 16 мая.

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