Англия

Представители Норвича полагают, что будет несправедливо произвести обмен командами между дивизионами, если турниры не будут доиграны.

В свое время фаны Норвича праздновали выход в АПЛ любимой команды, Getty Images

В свое время фаны Норвича праздновали выход в АПЛ любимой команды, Getty Images

Директор Норвича Стюарт Уэббер считает, что нельзя "наградить" лидеров Чемпионшипа путевками в Премьер-лигу автоматически.

"Мы никак не можем согласиться с тем, что возможен вариант, что мы или другие команды доиграем все матчи и вылетим из АПЛ, а какие-то команды из Чемпионшипа просто займут наши места, потому что сейчас занимают проходные позиции, – цитирует Уэббера RTE Sport. – Подобные вопросы должны решаться только на футбольном поле".

В отличие от Премьер-лиги, которую планируют возобновить 12 июня, планов продолжить Чемпионшип, а также Первую и Вторую лиги пока нет.

За шесть туров до финиша регулярного сезона в Чемпионшипе лидируют Лидс (71 очко) и Вест Бромвич (70), а места в зоне плей-офф занимают Фулхэм (64), Брентфорд (60), Ноттингем Форест (60) и Престон (56).

В зоне вылета Премьер-лиги находятся Борнмут (27), Астон Вилла (25) и Норвич (21).

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