Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг уверен, что возобновлять первенство АПЛ в середине июня слишком рано.
Рахим Стерлинг, Getty Images
17 мая 2020, 19:22
Рахим Стерлинг уверен, что команды не смогут полностью восстановить свои кондиции до 17 июня, когда планируется возобновить первенство английской Премьер-лиги.
"Невозможно выйти из карантина и через полторы-две недели начать играть, – цитирует игрока Манчестер Сити The Guardian. – Естественно, если речь идет о том, чтобы играть на высшем уровне. Для того, чтобы восстановить оптимальную форму, надо от четырех до пяти недель полноценных тренировок. А ведь сначала будут индивидуальные занятия, тренировки в малых группах..."
Ранее Стерлинг говорил, что возобновлять сезон можно лишь тогда, когда будет гарантия безопасности для участников.
Также о невозможности подготовить команду к середине июня высказался тренер Ньюкасла Стив Брюс.