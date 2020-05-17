Англия

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг уверен, что возобновлять первенство АПЛ в середине июня слишком рано.

Рахим Стерлинг уверен, что команды не смогут полностью восстановить свои кондиции до 17 июня, когда планируется возобновить первенство английской Премьер-лиги.

"Невозможно выйти из карантина и через полторы-две недели начать играть, – цитирует игрока Манчестер Сити The Guardian. – Естественно, если речь идет о том, чтобы играть на высшем уровне. Для того, чтобы восстановить оптимальную форму, надо от четырех до пяти недель полноценных тренировок. А ведь сначала будут индивидуальные занятия, тренировки в малых группах..."

Ранее Стерлинг говорил, что возобновлять сезон можно лишь тогда, когда будет гарантия безопасности для участников.

Также о невозможности подготовить команду к середине июня высказался тренер Ньюкасла Стив Брюс.