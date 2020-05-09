Англия

Шесть клубов Премьер-лиги продолжают настаивать на том, что играть на нейтральных полях несправедливо.

Желание руководства АПЛ доиграть оставшиеся 92 матча первенства на нейтральных полях не устраивает Уотфорд и еще пять клубов.

"Многим командам все равно где и как доиграть чемпионат, – цитирует исполнительного директора Уотфорда Скотта Даксбери The Times. – Понятно, что Ливерпуль выиграет титул, большинству не грозит вылет, разве что кто-то еще борется за еврокубки. Поэтому они и не обращают внимание на такие "мелочи", как игра на чужих полях".

"Но не те, кто борется за выживание. Шесть команд из нижней части турнирной таблицы, Уотфорд, Брайтон, Астон Вилла, Борнмут, Норвич и Вест Хэм, против того, чтобы лишаться дополнительного фактора успеха. Хотя, я уверен, что таких клубов на самом деле больше, чем шесть".

"Одно дело, если бы все команды были разбиты на группы "по интересам", точнее — по силам, то это можно было бы считать справедливым. Но совсем иное — когда волею календаря придется играть и с заведомо более сильными соперниками, и с равными по классу. И здесь фактор своего поля, даже без зрителей, имеет значение".

Ранее сообщалось, что АПЛ угрожает неприятностями тем клубам, которые откажутся играть на нейтральных полях.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.