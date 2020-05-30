Англия

Бельгиец не вернется в Манчестер Сити, как минимум — пока что.

Бывший защитник Манчестер Сити Венсан Компани отказался от возможности вернуться в клуб, сообщает The Times. По информации издания, тренер "горожан" Хосеп Гвардиола предлагал бельгийцу роль своего помощника.

Компани вместо этого решил остаться в Андерлехте, где исполняет роль играющего тренера. Его контракт с брюссельцами рассчитан до лета 2022 года.

Венсан выступал за Манчестер Сити 11 лет, восемь из которых – в качестве капитана. После этого он вернулся в родной Андерлехт летом 2019 года.

Андерлехт финишировал на восьмом месте в чемпионате Бельгии, который был завершен досрочно из-за коронавируса.