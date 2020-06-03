Англия

Английский форвард ранее отказывался тренироваться, опасаясь за здоровье своей семьи.

Нападающий и капитан Уотфорда Трой Дини впервые посетил тренировку вместе с командой после того, как руководство английской Премьер-лиги разрешило клубам проводить общие занятия в рамках подготовки к предстоящему возобновлению сезона-2019/20. Об этом сообщает Sky Sports.

31-летний англичанин ранее выступал за досрочное завершение чемпионата Англии и категорически отказывался тренироваться, опасаясь за здоровье своей семьи. Дело в том, что у Дини есть пятимесячный сын, у которого проблемы с дыханием.

Позже футболист изменил свое решение и присоединился к тренировкам вместе с командой, признавшись, что на это повлияла беседа с главным медицинским врачом в правительстве.

Напомним, возобновление английской Премьер-лиги планируется на 17 июня. Первыми поединками после паузы должны стать противостояния между Астон Виллой и Шеффилд Юнайтед, а также Манчестер Сити и Арсеналом.