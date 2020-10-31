Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура АПЛ между Ливерпулем и лондонским Вест Хэмом.

Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко снова не получил шанс проявить себя с первых минут. Он начнет матч против Ливерпуля на скамейке запасных. В составе хозяев в паре с Джо Гомесом в центре обороны сыграет Натаниэль Филлипс, который призван заменить ряд травмированных центральных защитников.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Филлипс, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Милнер, Шакири, Минамино, Жота

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс — Алле

Запасные: Рандольф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Снодграсс, Ярмоленко, Бенрама

Матч Ливерпуль — Вест Хэм начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.