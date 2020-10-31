Стали известны стартовые составы команд на матч седьмого тура АПЛ между Ливерпулем и лондонским Вест Хэмом.
андрей ярмоленко в матче против манчестер сити, getty images
31 октября 2020, 18:39
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко снова не получил шанс проявить себя с первых минут. Он начнет матч против Ливерпуля на скамейке запасных. В составе хозяев в паре с Джо Гомесом в центре обороны сыграет Натаниэль Филлипс, который призван заменить ряд травмированных центральных защитников.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Филлипс, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане
Запасные: Адриан, Р. Уильямс, Н. Уильямс, Милнер, Шакири, Минамино, Жота
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Масуаку — Боуэн, Соучек, Райс, Форнальс — Алле
Запасные: Рандольф, Диоп, Фредерикс, Лансини, Снодграсс, Ярмоленко, Бенрама
Матч Ливерпуль — Вест Хэм начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.