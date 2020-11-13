Футболист сдал положительный тест.
Алан Браун и Рис Джеймс, Getty Images
13 ноября 2020, 19:24
В рамках товарищеского матча сборная Англии обыграла Ирландию (2:0).
После игры были проведены плановые тесты на COVID-19. У полузащитника ирландцев Алана Брауна, который выступает за английский Престон, он оказался положительным.
Стоит отметить, что 25-летний Браун отыграл весь матч, Футбольная ассоциация Ирландии сообщила о коронавирусе у игрока лишь в пятницу.
Брауна изолировали от команды. Свой следующий матч Ирландия проведет 15 ноября против Уэльса в Лиге наций.