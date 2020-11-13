Англия

Футболист сдал положительный тест.

В рамках товарищеского матча сборная Англии обыграла Ирландию (2:0).

После игры были проведены плановые тесты на COVID-19. У полузащитника ирландцев Алана Брауна, который выступает за английский Престон, он оказался положительным.

Стоит отметить, что 25-летний Браун отыграл весь матч, Футбольная ассоциация Ирландии сообщила о коронавирусе у игрока лишь в пятницу.

Брауна изолировали от команды. Свой следующий матч Ирландия проведет 15 ноября против Уэльса в Лиге наций.